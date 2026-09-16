Impianti elettrici, Mercosur, niente prescrizione per l'assassinio e molto altro

Tuttavia, in estate, le due commissioni preparatorie hanno cambiato idea e si sono accordate per stralciare dal disegno di legge tale abolizione. È stato infatti ritenuto che portare da 15 a 30 anni il termine di prescrizione per l'omicidio e altri reati, allo scopo di allinearlo a quello applicabile all'assassinio, fosse sufficiente per tenere conto degli interessi delle vittime.