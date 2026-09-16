Impianti elettrici, Mercosur, niente prescrizione per l'assassinio e molto altro
Giornata densa al Nazionale e agli Stati
BERNA - Riprendono, con le divergenze in merito alla revisione della Legge sugli impianti elettrici volta ad accelerare l'ampliamento e l'ammodernamento delle reti elettriche, i dibattiti odierni al Consiglio nazionale (08.00-13.00 e 15.00-19.00).
Seguirà l'esame, sempre a livello di divergenze, della modifica della legge sul traffico pesante volta ad assoggettare al balzello anche i camion elettrici. L'obiettivo è garantire che i costi di gestione continuino a essere coperti e che permanga l'incentivo al trasporto merci su rotaia.
Dopo aver ascoltato gli obiettivi del Consiglio federale per il 2027, che saranno illustrati dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, i consiglieri nazionali esamineranno le divergenze concernenti l'accordo di libero scambio siglato tra i Paesi dell'AELS e quelli del Mercosur.
In prima lettura, lo scorso giugno, il Nazionale aveva bocciato il trattato. Lunedì, gli Stati l'avevano invece approvato, stanziando nel contempo 517 milioni di franchi a favore dell'agricoltura per il periodo 2028-2033. Oggi si saprà se questa somma basterà a far cambiare idea alla Camera del popolo.
All'esame del Nazionale figura anche la modifica della Legge federale sull'agricoltura volta a introdurre la possibilità di costituire scorte di vini per compensare le fluttuazioni dei raccolti. Lo scopo è sostenere il settore vitivinicolo.
Con la nuova Legge federale che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati si intende invece introdurre basi giuridiche chiare per un nuovo modello di pigione commisurata ai costi e per il controllo statale delle pigioni delle abitazioni finanziate con misure di promozione della Confederazione.
Nel pomeriggio, la Camera del popolo discuterà del progetto del Consiglio federale che intende esentare i broker attivi nella riassicurazione dall'obbligo di registrarsi presso la FINMA e di sottoporsi alla sua vigilanza. La giornata terminerà con l'esame dell'iniziativa popolare "Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)". I dibattiti su questo oggetto non termineranno però stasera, bensì continueranno lunedì prossimo.
Il Consiglio degli Stati (08.00-13.00 e 15.00-19.00) invece tornerà a occuparsi della modifica del Codice penale scaturita da un'iniziativa del canton San Gallo. In particolare, le due Camere avevano, durante il precedente passaggio dell'oggetto, deciso di eliminare il termine di prescrizione per il reato di assassinio (oggi 30 anni).
Tuttavia, in estate, le due commissioni preparatorie hanno cambiato idea e si sono accordate per stralciare dal disegno di legge tale abolizione. È stato infatti ritenuto che portare da 15 a 30 anni il termine di prescrizione per l'omicidio e altri reati, allo scopo di allinearlo a quello applicabile all'assassinio, fosse sufficiente per tenere conto degli interessi delle vittime.
I "senatori" tratteranno poi il protocollo che modifica la Convenzione di domicilio fra Svizzera e Iran. Essa prevede che il diritto elvetico deve valere in tutti gli ambiti per i cittadini iraniani residenti nella Confederazione.
Dopo il dibattito sull'impiego supplementare in favore della European Union Force multinazionale in Bosnia ed Erzegovina (Consiglio federale e Nazionale vogliono inviare dodici militari armati in più, con mandato limitato al 2027), in agenda ci sarà la modifica della legge federale sulle attività informative. Con essa si vuole dotare l'intelligence (il SIC) di nuovi strumenti per individuare meglio e precocemente le minacce legate al terrorismo, all'estremismo violento, allo spionaggio e agli attacchi informatici.
In seguito, spazio anche a un progetto che modifica un articolo della legge sull'approvvigionamento elettrico con l'obiettivo di permettere ai gestori delle reti di distribuzione di computare le perdite derivanti dall'acquisto di energia elettrica nelle tariffe del servizio universale. Il governo si è detto d'accordo.
In chiusura di giornata si parlerà di navigazione aerea: sul tavolo c'è una revisione di legge che si concentra, fra le altre cose, sulla protezione degli aeroporti, sui limiti di età per i piloti di elicottero e sulla segnalazione di eventi rilevanti per la sicurezza.