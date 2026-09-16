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L'assassinio in Svizzera non sarà più soggetto a prescrizione

Nazionale e Stati hanno trovato un accordo. La modifica dovrà ancora superare il voto finale delle Camere federali.
L'assassinio in Svizzera non sarà più soggetto a prescrizione
Deposit (simbolica)
Fonte Sda
di Redazione
L'assassinio in Svizzera non sarà più soggetto a prescrizione
Nazionale e Stati hanno trovato un accordo. La modifica dovrà ancora superare il voto finale delle Camere federali.

BERNA - In Svizzera l'assassinio è destinato a diventare un reato imprescrittibile. Dopo anni di dibattito, Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati hanno trovato un accordo sul principio. La proposta deve ancora essere sottoposta al voto finale delle Camere federali.

All'origine della modifica c'è un'iniziativa cantonale presentata nel 2019 dal Canton San Gallo. Il testo sottolineava come lo sviluppo delle analisi del DNA abbia ampliato le possibilità a disposizione degli inquirenti, permettendo di raccogliere prove anche molto tempo dopo il reato.

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