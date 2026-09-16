25 anni di carcere per crimini di guerra: Hashim Thaci e i legami con la Svizzera

Le indagini al Tribunale speciale si basano su un rapporto del 2010 del relatore svizzero del Consiglio d'Europa Dick Marty. Marty ha accusato Thaci di essere stato a capo di un gruppo di stampo mafioso che organizzava rapimenti, traffico di droga e prelievi di organi dai prigionieri e deteneva fondi su conti svizzeri. Thaci ha sempre respinto tutte le accuse.

Il rapporto ha portato alla costituzione del tribunale speciale e alle dimissioni di Thaci dalla carica di presidente nel novembre 2020. Marty è stato posto sotto protezione a partire dal dicembre 2020 ed è deceduto il 28 dicembre 2023. Sia Marty che Amnesty Svizzera hanno criticato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Ministero pubblico della Confederazione per essere intervenuti troppo tardi in questa vicenda.