Missione Ue in Bosnia, dodici militari svizzeri in più

Nel 2027, l'Austria assumerà il comando della missione. Vienna invierà pertanto, oltre ai 200 militari già impegnati, un contingente supplementare di oltre 100 uomini. Alla Svizzera è stato chiesto di partecipare a questo supporto.

Stando alla commissione preparatoria, la cui posizione è stata ricordata in aula da Brigitte Häberli-Koller (Centro/TG), questo impiego adempie gli obiettivi in materia di politica estera e di sicurezza della Svizzera. Oltre a contribuire alla stabilità nella regione, rafforza il partenariato con l'Ue e consente all'esercito di acquisire maggiore esperienza. Insomma, ha riassunto il "ministro" della difesa Martin Pfister, il rafforzamento temporaneo del contingente è nell'interesse della Confederazione.