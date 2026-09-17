Incendio e tentato omicidio: a processo l'ex municipale Bernardi

Dalle indagini è emerso un contenzioso tra l'ex municipale e un suo inquilino, legato al mancato pagamento di alcuni affitti. Secondo l'accusa, alcuni giorni prima del rogo il diverbio sarebbe degenerato in una lite, durante la quale Bernardi avrebbe aggredito fisicamente l'uomo.

In relazione all'incendio, la procuratrice pubblica Anna Fumagalli ipotizza i reati di incendio intenzionale e di esposizione a pericolo della vita altrui. Per la lite, invece, le accuse sono di tentato omicidio, tentate lesioni gravi e lesioni semplici.