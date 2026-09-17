«Il nostro è il tempo della psichiatria»

Hélène, la protagonista dello spettacolo, è affetta da un disturbo borderline della personalità, un personaggio che ricorda un po' la protagonista del film "Ragazze interrotte". Molti in quella giovane Winona Ryder ci si sono anche identificati... Ecco, quanto c'è di Hélène in tutti noi?

«Poco, mi auguro. Hélène è una persona estremamente sofferente, esistenzialmente promiscua e disordinata, dipendente. È malata, e nel riconoscerle la grazia della vicinanza e l'afflato all'umana cura, lo spettacolo intende proprio accendere i riflettori sulla patologia mentale, condizione da identificare con coraggio e da distinguere dalla salute».

Quali sono i segnali che ci fanno capire di avere accanto a noi una persona dalla personalità borderline?

«La mente in scena lo mostrerà, mi auguro, con chiarezza: Héléne è una persona reale prima ancora di essere la protagonista del testo drammaturgico di Luca Stano e le sue caratteristiche sono tipiche della diagnosi, non artifici teatrali. Molte spettatrici con disturbo borderline di personalità, dopo la visione dello spettacolo, ci hanno tenuto a esprimermi di essersi sentite rappresentate, raccontate, viste. Invito tuttavia a non sostituirsi agli specialisti, gli unici a poter porre diagnosi. Limitiamoci a sentire il dolore altrui: quando c'è, di qualunque natura sia, fa un rumore inequivocabile».