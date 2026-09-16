Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Alcuni testimoni hanno notato una densa colonna di fumo levarsi dal luogo dell’impatto e hanno immediatamente dato l’allarme. I soccorritori della Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144) sono intervenuti tempestivamente con tre elicotteri e due specialisti, ma al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle tre persone a bordo.

Le operazioni di identificazione delle vittime sono ancora in corso.