Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
In corso l'identificazione formale delle vittime, il SISI ha avviato un'indagine
In corso l'identificazione formale delle vittime, il SISI ha avviato un'indagine
LEUKERBAD - Un drammatico incidente aereo ha sconvolto la regione di Fluhalp, vicino a Leukerbad, nel pomeriggio di martedì 15 settembre. Un velivolo da turismo, modello Cirrus SR22T, era decollato da Lugano e aveva effettuato una sosta all’aeroporto di Sion, prima di riprendere il volo verso Buochs, nel Canton Nidvaldo.
Poco dopo le 16, per ragioni ancora da accertare, l’aereo si è schiantato contro il versante nord dell'area di Fluhalp.
Alcuni testimoni hanno notato una densa colonna di fumo levarsi dal luogo dell’impatto e hanno immediatamente dato l’allarme. I soccorritori della Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144) sono intervenuti tempestivamente con tre elicotteri e due specialisti, ma al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle tre persone a bordo.
Le operazioni di identificazione delle vittime sono ancora in corso.
Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente, mentre la Procura federale, in collaborazione con la polizia cantonale del Vallese, si occupa delle indagini penali. Le due inchieste procedono in parallelo e in stretto coordinamento.
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