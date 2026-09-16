Un solo candidato sindaco e cinque per il Municipio
Decio Cavallini ricoprirà la massima carica comunale dal 1° gennaio 2027. Le elezioni sono previste il 18 ottobre
Decio Cavallini ricoprirà la massima carica comunale dal 1° gennaio 2027. Le elezioni sono previste il 18 ottobre
ROVEREDO - A Roveredo (GR) Decio Cavallini è l'unico candidato alla carica di sindaco per il periodo 2027-2030. Per i quattro seggi in Municipio sono invece state presentate cinque candidature: quattro sulla lista 6535 Insieme e una dell'UDC. Le elezioni sono in programma il 18 ottobre.
Per l'esecutivo comunale, la lista 6535 Insieme schiera gli uscenti Giovanni Cadlini, Simone Giudicetti e Auro Lunghi, ai quali si aggiunge Daniele Succetti. L'UDC presenta invece Aurelio Troger, presidente del Comune patriziale. Sono quindi cinque i candidati per quattro seggi.
Cavallini corre invece da solo per il sindacato sulla lista 6535 Insieme. L'attuale vicesindaco è candidato alla successione di Gianpiero Raveglia, che non si ripresenta. La legge comunale prevede l'elezione tacita quando il numero dei candidati non supera quello dei seggi da attribuire. Cavallini sarà quindi sindaco di Roveredo dal primo gennaio 2027.
Due nomi già sotto i riflettori
Cavallini e Troger hanno acquisito negli ultimi mesi una visibilità che ha superato i confini del Moesano. Entrambi sono stati in prima linea nel dibattito seguito all'operazione internazionale antidroga dello scorso febbraio, nell'ambito della quale erano state arrestate quattro persone titolari di un permesso di dimora a Roveredo e ritenute dagli inquirenti legate alla criminalità organizzata.
Cavallini, in qualità di vicesindaco, si era fatto portavoce delle richieste del Municipio per maggiori verifiche nelle procedure di rilascio dei permessi di dimora. Troger aveva invece promosso, quale presidente del Patriziato, una protesta nei confronti delle autorità cantonali, sfociata anche in uno "sciopero dello zelo" sulle pratiche di naturalizzazione.
La vicenda ha in seguito spinto il Governo retico a introdurre nel Moesano, in via sperimentale fino alla fine dell'anno, la richiesta dell'estratto del casellario giudiziale per i cittadini UE che fanno domanda per determinati permessi di soggiorno.