Un solo candidato sindaco e cinque per il Municipio

Cavallini corre invece da solo per il sindacato sulla lista 6535 Insieme. L'attuale vicesindaco è candidato alla successione di Gianpiero Raveglia, che non si ripresenta. La legge comunale prevede l'elezione tacita quando il numero dei candidati non supera quello dei seggi da attribuire. Cavallini sarà quindi sindaco di Roveredo dal primo gennaio 2027.

Due nomi già sotto i riflettori

Cavallini e Troger hanno acquisito negli ultimi mesi una visibilità che ha superato i confini del Moesano. Entrambi sono stati in prima linea nel dibattito seguito all'operazione internazionale antidroga dello scorso febbraio, nell'ambito della quale erano state arrestate quattro persone titolari di un permesso di dimora a Roveredo e ritenute dagli inquirenti legate alla criminalità organizzata.