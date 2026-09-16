LOCARNO
Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
Traffico molto rallentato verso la T21 in direzione Locarno. Sul posto polizia, Guardia di confine e ambulanza
Lettore Tio
Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
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Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
Traffico molto rallentato verso la T21 in direzione Locarno. Sul posto polizia, Guardia di confine e ambulanza
Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
Traffico molto rallentato verso la T21 in direzione Locarno. Sul posto polizia, Guardia di confine e ambulanza
LOCARNO - Problemi di traffico alla rotatoria dell'Aeroporto di Locarno, lungo l'accesso alla T21 in direzione Locarno, a causa di un incidente che ha coinvolto una moto e un'auto.
La circolazione procede molto lentamente. Sul posto sono presenti la polizia, la Guardia di confine e un'ambulanza. Ci sarebbero dei feriti che necessitano cure ma al momento non se ne conosce la gravità.
Anche il TCS conferma i problemi di traffico alla rotatoria, a causa dell'incidente.
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