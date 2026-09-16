Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Il testimone oculare

È inoltre spuntato un testimone oculare, che ha raccontato di aver parlato con la donna e il marito 65enne e di aver percorso un tratto di strada insieme a loro. L'uomo, considerato attendibile e citato da Marcello Grandi, sindaco di Alta Valle Intelvi, ha spiegato di aver visto la coppia separarsi e, poco dopo, di aver sentito il marito mentre chiamava ripetutamente la moglie. L'analisi dei telefoni cellulari è stata inutile, dato che entrambi i dispositivi erano rimasti nello zaino dell'uomo.