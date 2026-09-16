La Fondazione Corippo compie 50 anni

La Fondazione nacque cinquant'anni fa, in occasione dell'Anno europeo del patrimonio architettonico, dopo che Corippo era stato designato dalla Confederazione e dal Cantone Ticino come insediamento storico da conservare e rivitalizzare. L'obiettivo era ristrutturare gli edifici disabitati e attirare nuove famiglie. Lo spopolamento tuttavia proseguì: dai circa 50 abitanti di allora si arrivò a nove nel 2019. Per valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico, la Fondazione ha quindi puntato sul modello dell'albergo diffuso, inaugurato quattro anni fa.