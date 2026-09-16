La Fondazione Corippo compie 50 anni
Due giorni di eventi, incontri e iniziative per valorizzare la storia e il futuro del borgo ticinese.
CORIPPO - La Fondazione Corippo celebra 50 anni di attività con due giornate di festeggiamenti, venerdì 18 e sabato 19 settembre, tra Corippo e Vogorno. Alle celebrazioni parteciperanno la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, i consiglieri di Stato Christian Vitta e Raffaele De Rosa e il sindaco Ivo Bordoli, accolti dal presidente della Fondazione Marco Molinari e dal senatore Fabio Regazzi.
La Fondazione nacque cinquant'anni fa, in occasione dell'Anno europeo del patrimonio architettonico, dopo che Corippo era stato designato dalla Confederazione e dal Cantone Ticino come insediamento storico da conservare e rivitalizzare. L'obiettivo era ristrutturare gli edifici disabitati e attirare nuove famiglie. Lo spopolamento tuttavia proseguì: dai circa 50 abitanti di allora si arrivò a nove nel 2019. Per valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico, la Fondazione ha quindi puntato sul modello dell'albergo diffuso, inaugurato quattro anni fa.
I festeggiamenti, aperti alla popolazione, inizieranno venerdì alle 18 nella piazza di Corippo con i discorsi pubblici, i canti della Corale Verzaschese diretta da Giovanni Bonariva e la partecipazione del Gruppo Costumi Verzaschesi. Sarà distribuito simbolicamente il “pagn ai üghètt”, preparato nel forno a legna recentemente restaurato, e seguirà un brindisi con prodotti della Valle Verzasca.
Sabato, dalle 10 alle 12.30 nella sala del Consiglio comunale di Vogorno, si terrà la tavola rotonda “Albergo diffuso: un modello da replicare?”, moderata dal giornalista Serse Forni, con esperti e rappresentanti dell'Associazione internazionale Alberghi Diffusi, dell'Ufficio federale della cultura, del Cantone Ticino e di USI-SUPSI.
A Corippo, dalle 10 alle 16, sarà possibile vedere il mulino in funzione e degustare polenta e prodotti locali. Dal pomeriggio sono previste visite guidate all'Albergo diffuso e agli altri progetti, attività per bambini con Giancarlo Sonzogni de “I Trablatra”, la proiezione di “Sulle tracce del prete rosso” del regista Antonio Manco e, alle 17, un incontro con Giuseppina Togni, autrice del romanzo “Il prete rosso”. Alle 14.30 e alle 15.30, in chiesa, si esibirà il quartetto acustico Panighiröl.
Per la scarsità di parcheggi sarà attiva la navetta Verzasca Mobile tra il bivio e Corippo, venerdì dalle 17 e sabato dalle 10 alle 18. Dettagli su www.fondazionecorippo.ch.