Prevenzione antincendio: serata informativa a Sant'Antonino
Saranno analizzate le principali cause di incendio domestico e s'illustreranno le misure di prevenzione e i comportamenti corretti da adottare
Saranno analizzate le principali cause di incendio domestico e s'illustreranno le misure di prevenzione e i comportamenti corretti da adottare
BELLINZONA - Dopo il successo del primo appuntamento a Gambarogno, il ciclo di serate pubbliche organizzato dal Corpo Pompieri della Città di Bellinzona prosegue con una tappa a Sant'Antonino. L'incontro, dedicato alla prevenzione degli incendi domestici, si terrà martedì 22 settembre alle ore 20 presso la Sala Multiuso di Sant'Antonino.
L'iniziativa, gratuita e aperta a tutta la popolazione, offrirà l'occasione di conoscere da vicino la nuova organizzazione del Corpo Pompieri e di approfondire uno dei temi più ricorrenti negli interventi di soccorso: gli incendi che si sviluppano all'interno delle abitazioni.
Durante la serata saranno analizzate le principali cause di incendio domestico, dalla cucina alla canna fumaria, dagli impianti elettrici alle sempre più diffuse batterie agli ioni di litio. Saranno inoltre illustrate le misure di prevenzione e i comportamenti corretti da adottare per ridurre i rischi.
Nel corso dell'incontro verrà presentata anche la nuova organizzazione regionale del Corpo Pompieri, con particolare attenzione al comprensorio di intervento e al funzionamento del servizio attivo dal luglio 2025.
La serata fa parte del programma di incontri pubblici promosso dal Corpo Pompieri della Città di Bellinzona per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della prevenzione e della sicurezza. Ulteriori informazioni e il calendario completo degli appuntamenti sono disponibili su pompieri.ch/seratepubbliche.