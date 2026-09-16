Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

Ma cosa dicono i numeri? Nel sondaggio proposto in apertura al nostro articolo, al quale hanno partecipato più di 600 persone, il 70% si è detto favorevole alla stessa divisa per tutti i bambini. Il 67% ritiene inoltre che un abbigliamento comune possa contribuire a ridurre le differenze socio-economiche e culturali tra gli allievi.

Alla base della proposta ci sono due obiettivi: limitare la presenza di abbigliamenti poco consoni al contesto scolastico e attenuare un confronto sempre più precoce con i modelli legati all'immagine e ai consumi. Resta però un nodo tutt'altro che secondario: quello dei costi. L'introduzione di un abbigliamento comune potrebbe comportare per il Cantone una spesa importante, considerando i diversi cambi settimanali, la necessità di adattare il vestiario alle stagioni e la rapida crescita dei bambini. In caso di via libera, si è pronti ad affrontare cifre del genere?