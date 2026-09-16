Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»

Tra affitto e spese resta poco a fine mese

Céline lavora al 50% nella logistica di una farmacia. Guadagna 2400 franchi lordi al mese, circa 2270 netti secondo la sua busta paga, ai quali si aggiungono attualmente 470 franchi di alimenti per la figlia. L'ex marito, racconta, non lavora e partecipa poco alla cura della bambina. Oggi Céline vive con un nuovo compagno e contribuisce all'affitto con 850 franchi.

È facendo i conti a fine mese che lo spazio di manovra si restringe. L'assicurazione malattia di madre e figlia costa tra 500 e 600 franchi, nonostante la riduzione dei premi. Mensa e assistenza richiedono altri 300-360 franchi. A queste spese si aggiungono quelle per il cibo, il telefono, le visite mediche e tutte le altre uscite quotidiane. Céline non riceve assistenza sociale e racconta che, in alcuni mesi, dopo aver pagato le spese correnti, le restano circa 200 franchi. Una cifra con cui deve coprire eventuali vestiti, hobby o, per esempio, una fattura del dentista.