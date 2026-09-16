Più competenze ai nostri Servizi segreti, ma non potranno sorvegliare la politica

Licenziando il messaggio all'inizio dell'anno, il Consiglio federale evidenziava che dal 2020 le minacce trattate come prioritarie dal SIC si sono moltiplicate. Vi rientrano tra le altre il terrorismo, l'estremismo violento, lo spionaggio, i ciberattacchi, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e gli attacchi alle infrastrutture critiche.

Più poteri, anche nell'ambito finanziario

«La geopolitica è cambiata. Gli strumenti di ricerca e l'intelligenza artificiale ci obbligano a reagire», ha confermato Pascal Broulis (PLR/VD). L'obiettivo è pertanto attribuire più poteri all'intelligence, in modo che possa individuare tempestivamente e sventare tutti questi pericoli.