Prezzo del diesel, nuovi record sono all'orizzonte

Il modello di affari di Migrol si basa sui motori a combustione, ma in futuro dovrà cambiare. Attualmente, il 95% del parco veicoli in Svizzera è ancora costituito da veicoli a motore termico e solo il 5% delle vetture è elettrico: queste ultime stanno comunque conquistando quote di mercato sempre maggiori, ricorda Flütsch. Migrol intende adeguarsi a questa tendenza: dopo il lancio avvenuto tre anni or sono l'azienda ha ormai messo in funzione la millesima stazione di ricarica. Entro la fine dell'anno il numero dovrebbero salire a 1250 e l'obiettivo è raggiungere quota 2000 entro la fine del 2029, è stato comunicato ai media a Schlieren.