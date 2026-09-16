Il Gran Consiglio vuole far votare i 16enni
La parola ora passa ai cittadini: la modifica costituzionale sottostà a referendum obbligatorio
BASILEA - I giovani a partire dai 16 anni dovrebbero poter votare. È l'opinione del Gran Consiglio di Basilea Città, che ha approvato con 61 voti contro 37 una modifica costituzionale in proposito. L'ultima parola spetterà ai cittadini.
I partiti PS, Verdi, Basta e Verdi liberali si sono detti a favore della modifica, mentre i gruppi borghesi PLR, UDC e liberali-democratici si sono opposti. Divisi dal canto loro Centro e PEV.
Secondo il progetto, l'eleggibilità non subirebbe cambiamenti e rimarrebbe possibile dai 18 anni. Il governo cantonale sostiene la modifica costituzionale, che aumenterebbe di circa 2300 persone il numero degli aventi diritto di voto a Basilea Città.
Fra i favorevoli si è sottolineato l'importanza dell'ampliamento della partecipazione dei giovani, una categoria che è spesso interessata direttamente dalle decisioni politiche prese. I contrari hanno invece vanamente marchiato come poco sensato il fatto che la maggiore età civile - 18 anni - non coincida con quella prevista per i diritti politici. Diritti e doveri dovrebbero andare di pari passo.
La modifica costituzionale sottostà a referendum obbligatorio e sarà quindi il popolo a esprimersi in merito. A oggi, in Svizzera, solamente il Canton Glarona prevede la possibilità di votare a partire dai 16 anni.