Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Quasi 750'000 persone sotto la soglia di povertà

I Centri sociali protestanti chiedono di rivalutare le prestazioni sociali e armonizzare i diversi minimi vitali.
Quasi 750'000 persone sotto la soglia di povertà
TiPress
Fonte Ats
di Redazione
Quasi 750'000 persone sotto la soglia di povertà
I Centri sociali protestanti chiedono di rivalutare le prestazioni sociali e armonizzare i diversi minimi vitali.

LOSANNA - In Svizzera la povertà fatica ad arretrare. Nel 2024, l'8,4% della popolazione, ossia circa 743'000 persone, viveva al di sotto della soglia di povertà e il doppio era esposto al rischio di precarietà. I Centri sociali protestanti ritengono insufficienti le risposte.

Riuniti stamane a Losanna per lanciare la loro campagna annuale, i Centri sociali protestanti (CSP) di Berna-Giura, Ginevra, Neuchâtel e Vaud hanno voluto mettere in luce le differenze tra le statistiche disponibili, i dispositivi esistenti e le realtà riscontrate sul terreno. Hanno formulato tre priorità per proteggere, armonizzare e misurare meglio i diversi minimi vitali in Svizzera.

Alla fine di novembre 2025, la Confederazione aveva pubblicato il primo monitoraggio nazionale della povertà, raccogliendo e compilando tutta una serie di informazioni e conoscenze su questo fenomeno. Tale documento serve anche da base alla strategia nazionale contro la precarietà prevista entro il 2027. La constatazione era chiara: la Svizzera non ha raggiunto il suo obiettivo di riduzione della povertà. Il relativo tasso è aumentato in dieci anni (soprattutto tra il 2014 e il 2017), ma si è poi sostanzialmente stabilizzato dal 2017 a un livello vicino all'8% della popolazione.

È il caso per il 2024, l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati: l'8,4%, ovvero quasi 750'000 persone, viveva sotto la soglia di povertà. Il tasso assoluto avrebbe raggiunto il 16,4% della popolazione, ossia quasi 1,5 milioni di persone, senza le prestazioni sociali, secondo tale monitoraggio. Da notare pure che il 4,3% delle persone occupate viveva anch'esso al di sotto della soglia di povertà, ossia circa 175'000 lavoratori e lavoratrici.

«La precarietà va oltre le statistiche»
Al di là di tali cifre, ciò che preoccupa anche i CSP è che «la precarietà va oltre queste statistiche ufficiali», secondo Bastienne Joerchel, presidente dei CSP e direttrice della sezione vodese. «Una parte importante della popolazione vive appena al di sopra della soglia di povertà», sottolinea.

I CSP affermano di vedere ogni giorno nuclei familiari che lavorano, famiglie, persone sole o pensionate il cui «bilancio non permette praticamente alcun imprevisto". «Sul terreno emergono altri segnali: aumento del ricorso all'aiuto alimentare, richieste di sostegno finanziario o alternanza tra autonomia e assistenza sociale. Queste realtà non sono tutte visibili nelle statistiche pubbliche», ha riassunto Caroline Regamey, responsabile della politica sociale e della ricerca presso il CSP Vaud.

Guardare oltre le statistiche porta anche a interrogarsi sulle soglie stesse: che cosa comprende concretamente il minimo vitale, sempre più spesso insufficiente - a cui esse fanno riferimento?. «In Svizzera non esiste un unico minimo vitale. Prestazioni complementari AVS/AI, minimo impignorabile dalle esecuzioni, aiuto sociale, regimi di assistenza legati all'asilo o aiuti d'emergenza si basano su tabelle e quadri giuridici diversi. A ciò si aggiungono le differenze cantonali», ha rilevato ancora Regamey.

Per i CSP, l'entità di alcune differenze merita un dibattito nazionale sulla coerenza del sistema e sulle condizioni per una vita dignitosa. A loro avviso, bisogna cominciare a rivalutare le prestazioni sociali.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
centri socialipovertàprestazionisvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
1 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
4 ore
69
180

Sono morti il pudore e la decenza

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
19 ore
30

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
70
108

Il figlio compie due anni il giorno del volo per Basilea: EasyJet nega l'imbarco

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
11

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola
LIVE
CONFINE
2 gior

Va a cercare funghi con il marito, donna scompare sul Sighignola

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
3 ore

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
9 ore
36
74

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»
LIVE
CANTONE
2 gior
133
276

«Il richiedente asilo mi ha spaccato lo scooter. Ora chi paga?»

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola
LIVE
ZURIGO
2 gior
16
79

L'educatrice se ne torna a casa e dimentica un bimbo malato al doposcuola

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi
LIVE
HCAP
2 gior
58
91

Ambrì in grave crisi finanziaria? Parola a Filippo Lombardi

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
23 ore
4
57

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
22 ore
7
20

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»
LIVE
ITALIA
2 gior
9
60

Alla fine per Veletta è impresa: «A un certo punto c'era un delfino che nuotava con me»

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
25

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»
LIVE
CANTONE
1 gior

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
1 gior
22
101

Due cani finiti nei guai

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna
LIVE
CANTONE
1 gior
100
175

La coda dei semafori di Cadenazzo arriva fino a... Berna

Il cesto non è un regalo, è una truffa
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
3 gior
8
59

Il cesto non è un regalo, è una truffa

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine
LIVE
VAUD
2 gior
6
13

Vino zuccherato illegalmente, sanzionate due cantine

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese
LIVE
CONFINE
1 gior
38
120

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero
LIVE
CONFINE
1 gior
29
91

Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)
LIVE
CANTONE / BOSNIA ED ERZEGOVINA
2 gior
17
85

Svizzeri ai "Sarajevo-Safari"? Denunce al vaglio (e c'entra Lugano)

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»
LIVE
MILANO
2 gior
22
44

Daniel Maldini, il Cagliari smentisce: «Test tossicologici negativi»

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne
LIVE
LUCERNA
2 gior
7

Sfreccia a 236 all'ora sulla A2: arrestato un 22enne

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega
LIVE
CONFINE
1 gior
22
23

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»
LIVE
SOLETTA
3 gior

Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
6 ore
3
68

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragico schianto con il pullman: aperto un procedimento penale contro l'autista

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»
LIVE
CANTONE
2 gior
37
109

Hospita, Pronzini sbotta in Gran Consiglio: «Qui abbiamo tutti gli stessi diritti!»

Coco è stato ritrovato: il video
LIVE
MONTE CARASSO / SEMENTINA
2 gior
7
155

Coco è stato ritrovato: il video

«Prima il danno, poi anche il conto?»
LIVE
CANTONE
2 gior
30
59

«Prima il danno, poi anche il conto?»

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna
LIVE
ITALIA
3 gior
18

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
19 ore
5
66

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
19 ore
23
54

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese
LIVE
CANTONE
2 gior
3
21

L’uomo del cioccolato abita nel Luganese

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
5 gior
3

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
18

Cadavere trovato sotto un ponte: era uno svizzero

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney
LIVE
SPORT
1 gior
11
30

«È questo, lo sport» Atlete replicano a Sydney Sweeney

Lo strano destino dei bagagli perduti
LIVE
FOCUS
2 gior
13

Lo strano destino dei bagagli perduti

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
23 ore
13

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
6 ore
15
27

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
6 ore
41
72

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata
LIVE
MILANO
2 gior
7
26

Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
LIVE
CONFINE
22 ore

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa
LIVE
ITALIA
2 gior

Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
40

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
8 ore
20

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»

A sorpresa in Ticino gli affitti in picchiata: negli annunci il calo è del 10,9%
LIVE
CANTONE
1 gior
4
46

A sorpresa in Ticino gli affitti in picchiata: negli annunci il calo è del 10,9%

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
SECO: se ne va la segretaria di Stato Helene Budliger Artieda
LIVE
SVIZZERA
7 min

SECO: se ne va la segretaria di Stato Helene Budliger Artieda

Prezzo del diesel, nuovi record sono all'orizzonte
LIVE
SVIZZERA
23 min
1

Prezzo del diesel, nuovi record sono all'orizzonte

Incidente in Engadina, identificate tutte le vittime
LIVE
GRIGIONI
32 min

Incidente in Engadina, identificate tutte le vittime

Vaccini influenzali: ritardi nella distribuzione
LIVE
SVIZZERA
59 min

Vaccini influenzali: ritardi nella distribuzione

Il Gran Consiglio vuole far votare i 16enni
LIVE
BASILEA CITTÀ
1 ora

Il Gran Consiglio vuole far votare i 16enni

Tamedia lancia una piattaforma politica a pagamento
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Tamedia lancia una piattaforma politica a pagamento

Più competenze ai nostri Servizi segreti, ma non potranno sorvegliare la politica
LIVE
CAMERE FEDERALI
2 ore
1
7

Più competenze ai nostri Servizi segreti, ma non potranno sorvegliare la politica

25 anni di carcere per crimini di guerra: Hashim Thaci e i legami con la Svizzera
LIVE
SVIZZERA/KOSOVO
3 ore
1
18

25 anni di carcere per crimini di guerra: Hashim Thaci e i legami con la Svizzera

Non si intravede alcun sollievo: il prezzo del carburante aumenta ancora
LIVE
SVIZZERA
4 ore
15
27

Non si intravede alcun sollievo: il prezzo del carburante aumenta ancora

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
4 ore
7
42

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»