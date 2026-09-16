Quasi 750'000 persone sotto la soglia di povertà

Alla fine di novembre 2025, la Confederazione aveva pubblicato il primo monitoraggio nazionale della povertà, raccogliendo e compilando tutta una serie di informazioni e conoscenze su questo fenomeno. Tale documento serve anche da base alla strategia nazionale contro la precarietà prevista entro il 2027. La constatazione era chiara: la Svizzera non ha raggiunto il suo obiettivo di riduzione della povertà. Il relativo tasso è aumentato in dieci anni (soprattutto tra il 2014 e il 2017), ma si è poi sostanzialmente stabilizzato dal 2017 a un livello vicino all'8% della popolazione.

È il caso per il 2024, l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati: l'8,4%, ovvero quasi 750'000 persone, viveva sotto la soglia di povertà. Il tasso assoluto avrebbe raggiunto il 16,4% della popolazione, ossia quasi 1,5 milioni di persone, senza le prestazioni sociali, secondo tale monitoraggio. Da notare pure che il 4,3% delle persone occupate viveva anch'esso al di sotto della soglia di povertà, ossia circa 175'000 lavoratori e lavoratrici.