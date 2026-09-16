Vaccini influenzali: ritardi nella distribuzione

La Confederazione non è competente per l'approvvigionamento e la distribuzione dei vaccini antinfluenzali. «In Svizzera (ad eccezione delle situazioni di pandemia), produzione e fornitura dei vaccini sono da sempre regolati dalle leggi dell'economia di libero mercato», fa notare l'Ufficio.

Vista la situazione, la strategia di prevenzione dell'influenza viene modificata: se la Settimana nazionale della vaccinazione in agenda dal 2 al 7 novembre rimane confermata, dal 23 al 28 dello stesso mese ne sarà organizzata una seconda.