Vaccini influenzali: ritardi nella distribuzione
Solo il 60% delle dosi sarà disponibile tra fine settembre e inizio ottobre. Il resto arriverà nella terza settimana di novembre.
BERNA - Solo circa il 60% delle dosi di vaccino antinfluenzale destinato alla Svizzera sarà disponibile secondo i tempi previsti a fine settembre-inizio ottobre; il resto sarà accessibile nella terza settimana di novembre.
Lo ha indicato oggi per iscritto a Keystone-ATS l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I ritardi nella consegna dei sieri non sono una novità, indica l'UFSP. A causa dell'estrema complessità della produzione, che richiede il rispetto di un calendario rigoroso, in alcune aziende «di tanto in tanto» in passato il mancato rispetto dei termini si è già verificato.
La Confederazione non è competente per l'approvvigionamento e la distribuzione dei vaccini antinfluenzali. «In Svizzera (ad eccezione delle situazioni di pandemia), produzione e fornitura dei vaccini sono da sempre regolati dalle leggi dell'economia di libero mercato», fa notare l'Ufficio.
Vista la situazione, la strategia di prevenzione dell'influenza viene modificata: se la Settimana nazionale della vaccinazione in agenda dal 2 al 7 novembre rimane confermata, dal 23 al 28 dello stesso mese ne sarà organizzata una seconda.
Stando all'UFSP, così tutti coloro che lo desiderano avranno tempo sufficiente per farsi vaccinare prima dell'inizio dell'ondata influenzale, prevista, come di consueto, tra la fine di dicembre e gennaio.
Non vi è alcuna carenza di sieri, assicurano i funzionari federali. «Anche la sicurezza e la qualità dei vaccini sono garantite senza riserva alcuna». L'UFSP raccomanda agli operatori sanitari, nella misura in cui ciò sia possibile, di dare la priorità alle persone appartenenti ai gruppi a rischio.
Una vaccinazione alla fine di novembre è ancora assolutamente efficace. Persino il trattamento in dicembre e gennaio può essere utile, ma dovrebbe intervenire prima dell'inizio dell'ondata influenzale. Per le persone a rischio, l'UFSP raccomanda il trattamento addirittura fino al picco dell'epidemia.