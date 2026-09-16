Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Tra i ritrovamenti figurano anche tegole di reimpiego disposte a spina di pesce: un indizio che indirizza all'epoca romana. Se le cause dell’incendio restano per il momento sconosciute, altri elementi permettono invece di approfondire la conoscenza delle attività svolte nel complesso. Sono emersi un probabile drenaggio, una fossa interpretata come serbatoio d’acqua e altre fosse forse legate alla produzione artigianale.

In questo insieme di strutture e reperti si inserisce anche un dettaglio particolarmente curioso: su un basamento quadrato, la cui funzione «non è ancora stata chiarita», spiega Rosanna, è stata trovata una tegola che conserva l’impronta di un cane.