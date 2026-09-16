Fregati dai "compro oro"

Secondo quanto accertato, gli acquirenti d’oro non avrebbero inoltre adempiuto, almeno in parte, agli obblighi di documentazione previsti dalla legge. Nel corso delle indagini la polizia ha sequestrato diversi oggetti e beni patrimoniali.

Nei confronti di due cittadini tedeschi di 33 e 21 anni, entrambi non residenti in Svizzera, è stato avviato un procedimento penale, tra l’altro per frode, falsità in documenti e violazioni della legge sui metalli preziosi.