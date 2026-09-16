Il Consiglio degli Stati in breve
Approvate o respinte numerose mozioni su giustizia, difesa, energia, navigazione aerea e crittografia post-quantistica.
BERNA - Nella sua seduta odierna, il Consiglio degli Stati si è espresso come segue:
- PRESCRIZIONE ASSASSINIO: confermato, per 25 voti a 18, quanto deciso l'anno scorso sull'abolizione della prescrizione per il reato di assassinio, optando per l'eliminazione dell'attuale termine di 30 anni. Il plenum non ha seguito la sua commissione preparatoria che in estate aveva cambiato idea, ritenendo che aumentare da 15 a 30 anni il termine di prescrizione per l'omicidio intenzionale e per altri reati, allo scopo di allinearlo a quello applicabile all'assassinio, fosse sufficiente per tenere conto degli interessi delle vittime. Il dossier è pronto per le votazioni finali;
- IRAN: approvato all'unanimità la modifica della Convenzione di domicilio fra la Svizzera e l'Iran. Essa prevede che il diritto elvetico deve valere in tutti gli ambiti per i cittadini iraniani residenti nella Confederazione. Il Nazionale deve ancora esprimersi;
- EUFOR ALTHEA: approvato per 35 voti a 5 l'invio di dodici militari supplementari a favore della European Union Force multinazionale in Bosnia ed Erzegovina (EUFOR ALTHEA). Il mandato è limitato al 2027. A causa di una divergenza, l'oggetto torna al Nazionale, dove è già stato accettato sul fondo;
- ATTIVITÀ INFORMATIVE: approvato, per 42 voti a 1, la prima fase della revisione di legge con cui si vogliono conferire più competenze al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Questa tiene conto dell'escalation delle minacce a livello globale, tra cui terrorismo, estremismo violento, spionaggio e ciberattacchi. I "senatori" hanno però apportato varie correzioni al progetto: ad esempio, i servizi segreti non potranno sorvegliare le attività politiche. Il disegno governativo torna al Nazionale per l'esame delle divergenze;
- CRITTOGRAFIA POST-QUANTISTICA: tacitamente adottato, con il benestare del governo, una mozione di Charles Juillard (Centro/JU), che chiede al Consiglio federale di elaborare insieme ai Cantoni, alle scuole universitarie, agli istituti di ricerca, alle autorità di vigilanza e al settore privato una tabella di marcia nazionale per la transizione della Svizzera verso la crittografia post-quantistica. La diffusione dell'informatica quantistica rappresenta una grave minaccia per la sicurezza digitale nel lungo termine, ha motivato l'autore della mozione, evidenziando come numerosi altri Paesi si siano già attivati per realizzare delle strategie in materia. Su richiesta dell'esecutivo, che non riteneva rientrasse nelle sue responsabilità, il "senatore" ha accettato di stralciare dall'atto il punto in cui domandava misure di sostegno per i Cantoni, le PMI, le scuole universitarie e le aziende. L'oggetto va al Nazionale;
- RIFUGI: tacitamente bocciato una mozione del Nazionale che domandava basi legali per sancire sotto il profilo giuridico, concettuale e pianificatorio che, in caso di conflitto armato, oltre ai rifugi esistenti vi siano strutture di protezione alternative rapidamente raggiungibili come parte integrante della protezione della popolazione;
- EVACUAZIONE STRUTTURE: tacitamente bocciato una mozione del Nazionale che domandava modifiche legislative per istituire un quadro vincolante per l'evacuazione di strutture particolari (ospedali, case di cura, istituti di detenzione);
- INGERENZE STRANIERE: respinto, per 17 voti a 16 (5 astensioni), una mozione del Nazionale che voleva rafforzare in modo duraturo la capacità della Confederazione di individuare, analizzare e prevenire le ingerenze straniere volte a influenzare l'informazione, il dibattito pubblico e i processi democratici svizzeri;
- APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO: approvato all'unanimità una modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico allo scopo di permettere ai gestori delle reti di distribuzione di computare le perdite derivanti dall'acquisto di energia elettrica nelle tariffe del servizio universale. La legge vigente obbliga i gestori a essere il più possibile lungimiranti nell'acquisto di energia elettrica sul lungo termine. A causa di eccedenze inattese - dovute ad esempio a un aumento della produzione degli impianti fotovoltaici - può tuttavia succedere che le quantità in eccesso debbano essere vendute a prezzi inferiori. La modifica consente di computare nelle tariffe del servizio universale i costi netti di tutte le operazioni economiche necessarie anziché soltanto i costi di acquisizione puri. L'oggetto è pronto per le votazioni finali;
- NAVIGAZIONE AEREA: approvato, per 37 voti a 4, la revisione della legge sulla navigazione aerea. Rispetto alla versione precedente, ha inserito una serie di modifiche, come quella di autorizzare i vettori stranieri a offrire voli nazionali interni alla Svizzera, a determinate condizioni. Attualmente, il trasporto di persone o merci tra due punti del territorio elvetico è riservato a imprese svizzere: non essendoci però compagnie interessate, nessuno opera su queste tratte, tra cui spicca la Lugano-Ginevra. Il dossier torna al Nazionale per le divergenze;
- VOLI A CORTO RAGGIO: non dato seguito, per 20 voti a 17, a un'iniziativa cantonale di Basilea Città che chiedeva di introdurre una tassa d'incentivazione sui biglietti aerei al fine di ridurre i voli a corto raggio. La definizione delle tratte interessate non si sarebbe dovuta basare su un chilometraggio fisso, ma sulla possibilità ragionevole di raggiungere le destinazioni con il treno. Non ha inoltre dato seguito (27 a 8) a una petizione che vuole vietare i jet privati in Svizzera.
Ordine del giorno di domani, giovedì 17 settembre (08.15-13.00):
- Interventi parlamentari di competenza del DEFR;
- Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Mercosur. Divergenze;
- Modifica della legge sull'IVA (aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero);
- Modifica della legge sulle banche (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica);
- Adeguamento delle disposizioni salariali concernenti le persone elette dall'Assemblea federale. Iniziativa parlamentare.