Il Consiglio degli Stati in breve

- PRESCRIZIONE ASSASSINIO: confermato, per 25 voti a 18, quanto deciso l'anno scorso sull'abolizione della prescrizione per il reato di assassinio, optando per l'eliminazione dell'attuale termine di 30 anni. Il plenum non ha seguito la sua commissione preparatoria che in estate aveva cambiato idea, ritenendo che aumentare da 15 a 30 anni il termine di prescrizione per l'omicidio intenzionale e per altri reati, allo scopo di allinearlo a quello applicabile all'assassinio, fosse sufficiente per tenere conto degli interessi delle vittime. Il dossier è pronto per le votazioni finali;