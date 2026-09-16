Anna Giacometti non si ricandida al Consiglio nazionale
L’ex sindaca di Bregaglia sceglie di lasciare la politica nazionale dopo una carriera segnata dalla gestione di crisi e dall’impegno per il plurilinguismo.
BREGAGLIA - La consigliera nazionale grigionese Anna Giacometti (PLR), 65 anni, non si ricandiderà alle elezioni del Consiglio nazionale nel 2027. Lo ha riferito oggi la RTR. Di recente, era assurta agli onori della cronaca per la gestione della tragica frana di Bondo (GR).
«Ho bisogno di più tempo per me e per la mia famiglia», ha spiegato Giacometti alla radiotelevisione romancia RTR. «Ho due figli che vivono lontano. Uno è in Finlandia e l'altro nel Canton Argovia. Non vedo l'ora di poter trascorrere nuovamente più tempo con loro e di viaggiare», ha dichiarato.
Dal 2010 al 2020 Giacometti è stata la prima sindaca del neocostituito Comune di Bregaglia (GR). Dopo la tragica frana sul Pizzo Cengalo del 23 agosto 2017, ha acquisito notorietà in tutta la Svizzera per la sua gestione della crisi.
Ultimamente, tuttavia, ha dovuto rifare i conti con questo evento. Insieme ad altre quattro persone era stata accusata di omicidio colposo plurimo in relazione alla frana. Si poneva la questione se l'evento fosse prevedibile e se i sentieri escursionistici in Val Bondasca avrebbero dovuto essere chiusi.
Il Tribunale regionale di Maloja (GR) ha però assolto tutti e cinque gli imputati. Nel caso di Giacometti, il tribunale ha parlato addirittura di una «chiara assoluzione». La sentenza è già passata in giudicato.
Eletta in CN nel 2019
Anna Giacometti è stata eletta in Consiglio nazionale nel 2019 per il Partito liberale-radicale (PLR), seggio che ha brillantemente difeso nel 2023. In qualità di consigliera nazionale, la bregagliotta fa parte della Commissione delle finanze.
In questi anni a Berna, Giacometti è stata tra l'altro co-presidente dell'Intergruppo parlamentare «Italianità», co-presidente dell'Intergruppo «Plurilinguismo CH» e di quello «Kunst-Arte-Art» e ha partecipato a incontri della Deputazione ticinese alle Camere federali quale deputata del Grigioni italiano.
Giacometti è tuttora membro della Delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano (DEL-I) ed è stata pure membro supplente della Commissione di redazione (sottocommissione di lingua italiana).
Tra gli altri mandati della grigionese, vanno menzionati il comitato direttivo della Pro Grigioni Italiano e la presidenza delle Commissioni per le donazioni «Frana Brienz/Brinzauls» e «Maltempo in Mesolcina». È stata pure membro della direzione della sezione cantonale del PLR.