Un Lugano superlativo azzera i guai

Il dominio del Lugano si è interrotto a inizio ripresa quando, per un intervento duro, Pihlström ha ricevuto un rosso diretto. L’enorme vantaggio maturato nei primi 45’ non ha a ogni modo fatto tremare i bianconeri i quali, in inferiorità numerica, hanno tuttavia cominciato a soffrire la voglia e la determinazione degli ospiti. I biancoverdi hanno provato ad affondare subito i colpi e non hanno rallentato neppure con il passare dei minuti. I padroni di casa hanno in ogni caso retto bene, finendo beffati solo al 74', con Hunziker in gol con un pregevole colpo di tacco. Ridisegnati da Croci-Torti, per il resto hanno gestito la situazione, tenendo bene il campo e arrivando in “controllo” al 90’.

Presi altri tre punti, i ticinesi hanno allungato in classifica. Ora sono a +4 sul Sion, secondo, e a +6 sullo Young Boys, terzo.