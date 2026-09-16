Pogacar è già tornato in sella

«È semplicemente bello essere di nuovo sulla bici. Al momento vado avanti passo dopo passo e sto progressivamente mettendo le cose a posto in vista della stagione 2027», ha dichiarato il fuoriclasse sloveno, citato in un comunicato dell’applicazione di ciclismo virtuale utilizzata nel video.

La parola d’ordine, però, resta prudenza. Anche la UAE invita a non forzare i tempi. «La cosa più importante ora è lasciare che Tadej riprenda la bici in modo progressivo e controllato, senza la minima pressione superflua» sulla sua convalescenza, ha sottolineato il patron della squadra, lo svizzero Mauro Gianetti.