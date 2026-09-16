Pogacar è già tornato in sella
Dopo la grave caduta alla Vuelta e l’operazione alla clavicola, lo sloveno ha ripreso a pedalare sui rulli: «È bello essere di nuovo sulla bici».
Tadej Pogacar torna in sella, anche se per ora solo virtualmente. Il campione sloveno, costretto a chiudere anzitempo la stagione dopo la grave caduta alla Vuelta di Spagna a fine agosto, ha ripreso a pedalare su una bici da appartamento. Martedì sera ha pubblicato su Instagram un lungo video in cui appare sorridente, con il busto dritto e circondato dai membri del suo staff.
Operato alla clavicola e alle prese anche con una frattura stabile della vertebra cervicale C7, Pogacar ha dovuto rinunciare ai Mondiali di Montréal del 27 settembre, dove avrebbe difeso il titolo conquistato nelle ultime due edizioni.
«È semplicemente bello essere di nuovo sulla bici. Al momento vado avanti passo dopo passo e sto progressivamente mettendo le cose a posto in vista della stagione 2027», ha dichiarato il fuoriclasse sloveno, citato in un comunicato dell’applicazione di ciclismo virtuale utilizzata nel video.
La parola d’ordine, però, resta prudenza. Anche la UAE invita a non forzare i tempi. «La cosa più importante ora è lasciare che Tadej riprenda la bici in modo progressivo e controllato, senza la minima pressione superflua» sulla sua convalescenza, ha sottolineato il patron della squadra, lo svizzero Mauro Gianetti.
Pogacar, diventato a luglio cinque volte vincitore del Tour de France, indossava la maglia rossa della Vuelta e sembrava lanciato verso il primo successo nella corsa spagnola. Poi, il 29 agosto, la caduta durante l’ottava tappa, nella regione di Valencia, ha cambiato tutto. Ora per lo sloveno è iniziato il lungo percorso verso il 2027.