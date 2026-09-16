Melanie Büeler agli Europei Under 23

Una selezione che «premia una stagione di grande continuità», sottolinea il club ticinese. Büeler ha preso parte a quasi tutte le gare del calendario nazionale, mettendosi regolarmente in evidenza tra le Under 23. Positive anche le prestazioni nelle gare a tappe Léman e Riderman, dove si è confermata costantemente tra le migliori della sua categoria.

La convocazione - prosegue la formazione - rappresenta anche un «riconoscimento per un progetto nato appena due anni fa e già capace di attirare attenzione oltre i confini svizzeri». A confermarne la crescita sono anche i numeri: 55 candidature in soli due mesi per entrare nel Team nelle categorie U17, U19 e U23. Un segnale concreto del percorso intrapreso dal Free Time Women Team.