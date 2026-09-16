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Melanie Büeler agli Europei Under 23

L'esponenente del Free Time Women Team è stata selezionata per l'appuntamento che si terrà a Lubiana. Il club ticinese: «Grande riconoscimento per il nostro progetto».
Melanie Büeler agli Europei Under 23
Free Time Women Team
Fonte FTWT
elaborata da Redazione
Melanie Büeler agli Europei Under 23
L'esponenente del Free Time Women Team è stata selezionata per l'appuntamento che si terrà a Lubiana. Il club ticinese: «Grande riconoscimento per il nostro progetto».
SPORT: Risultati e classifiche

LUBIANA - Una convocazione che ha il sapore di un’investitura per il Free Time Women Team. Swiss Cycling ha infatti convocato Melanie Büeler per i prossimi Campionati europei su strada di Lubiana, in programma il 4 ottobre.

Una selezione che «premia una stagione di grande continuità», sottolinea il club ticinese. Büeler ha preso parte a quasi tutte le gare del calendario nazionale, mettendosi regolarmente in evidenza tra le Under 23. Positive anche le prestazioni nelle gare a tappe Léman e Riderman, dove si è confermata costantemente tra le migliori della sua categoria.

La convocazione - prosegue la formazione - rappresenta anche un «riconoscimento per un progetto nato appena due anni fa e già capace di attirare attenzione oltre i confini svizzeri». A confermarne la crescita sono anche i numeri: 55 candidature in soli due mesi per entrare nel Team nelle categorie U17, U19 e U23. Un segnale concreto del percorso intrapreso dal Free Time Women Team.

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