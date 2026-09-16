Ovechkin nel video pro Putin: scoppia il caso

La vicinanza di Ovechkin a Putin non è una novità. Nel 2017 aveva lanciato il movimento “Putin Team” a sostegno del presidente russo in vista delle elezioni del 2018. Dopo l’invasione dell’Ucraina del 2022 aveva invece invocato la fine della guerra, precisando: «È il nostro presidente, ma io non faccio politica».

La nuova apparizione ha riacceso le critiche nei suoi confronti. Tra le voci più dure c’è quella dell’ex portiere ceco Dominik Hasek, da tempo critico nei confronti dei rapporti tra Ovechkin e Putin. Su X, Hasek ha accusato le persone presenti nel video di aver scelto di sostenere la guerra russa in Ucraina, affermando che questo contributo possa avere conseguenze per russi e ucraini.