In vendita i biglietti per derby, Lakers e ZSC Lions
Sfide di cartello alla Còrner Arena. Intanto prende il via la campagna “Lugano è Hockey, il tuo quartiere in pista”.
LUGANO - La vittoria di ieri sera alla Cornèr Arena contro il Ginevra, davanti a 5'434 spettatori, ha inaugurato il nuovo campionato del Lugano. Un sostegno, quello del pubblico, sottolineato anche da Alessio Bertaggia ai microfoni della TV, dove ha ribadito quanto i tifosi possano rappresentare davvero il settimo giocatore sul ghiaccio.
Sulla scia del successo casalingo, il club bianconero ha annunciato l’apertura, dalle ore 12.00 di oggi, mercoledì 16 settembre, della vendita dei biglietti per tre partite interne della Regular Season 2026/27: il derby (sabato 26 settembre), Lakers (venerdì 2 ottobre) e ZSC Lions (venerdì 9 ottobre).
Nel frattempo ha preso il via anche la campagna “Lugano è Hockey, il tuo quartiere in pista”, iniziativa con cui l’HCL punta a portare l’hockey su ghiaccio nei quartieri della Città di Lugano. Gli abitanti possono consultare sul sito del club (clicca qui) tutte le informazioni sulle modalità per ricevere, di partita in partita, biglietti omaggio.
I biglietti sono acquistabili sul sito, nei punti vendita esterni di Ticketcorner indicati dal club oppure, negli orari di apertura, al Segretariato HCL di via Maraini aPregassona.