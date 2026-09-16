F1, il 2027 cambia volto: tornano Istanbul e Portimão, debutta la Sprint a Monaco

Una conferma che arriva dopo il caos del 2026: in aprile i GP di Bahrein e Arabia Saudita erano stati cancellati per motivi di sicurezza legati al conflitto in Iran. Il primo verrà recuperato il 4 ottobre in Malesia, mentre resta incerto lo svolgimento delle ultime due gare del 2026. In caso di cancellazione, Imola è stata indicata come possibile alternativa per il finale.