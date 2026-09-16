Il Lugano può volare a +6
I bianconeri, reduci da 14 partite senza sconfitte, accolgono il San Gallo nel recupero della quarta giornata
I bianconeri, reduci da 14 partite senza sconfitte, accolgono il San Gallo nel recupero della quarta giornata
LUGANO - Gli ultimi due sforzi, poi il Lugano potrà finalmente tirare un po' il fiato dopo un primo blocco di stagione particolarmente intenso, con 16 partite disputate in meno di due mesi. Il primo impegno dell'ultima settimana prima della pausa per le nazionali è in programma questa sera all'AIL Arena contro il San Gallo (ore 19), nel recupero della giornata originariamente prevista nel weekend del 22/23 agosto. Il secondo si giocherà invece domenica pomeriggio sul campo dell'ultima della classe Losanna.
Nonostante i bianconeri volino, il lungo break di tre settimane (una novità di quest'anno) arriva al momento giusto per tirare un po' il fiato. Gli acciacchi (Von Ballmoos e Steffen sono usciti malconci dalla sfida contro lo Young Boys) e gli infortuni (Marques, Zanotti e Behrens) cominciano infatti a pesare su una squadra che da due mesi scende in campo ogni tre giorni.
Sulle rive del Ceresio arriverà un San Gallo in difficoltà, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e da appena quattro punti conquistati nelle ultime cinque gare (solo il Losanna ha fatto peggio). Dopo un avvio di campionato benaugurante, la squadra di Enrico Maassen sembra essersi inceppata, soprattutto sul piano difensivo. Fatta eccezione per la vittoria per 2-0 a Ginevra contro il Servette, nelle altre tre gare disputate recentemente i biancoverdi hanno incassato ben nove reti, tre delle quali nell'ultima partita casalinga contro il Sion. Una manna dal cielo per il prolifico attacco del Lugano?
Con un eventuale successo, la squadra del Crus volerebbe a +6 sullo Young Boys. Un bel cuscinetto in vista di un autunno e di un inverno davvero ricchi di partite, mentre lo Young Boys potrà concentrarsi unicamente sul campionato e convogliare tutte le proprie forze nella rincorsa al Lugano...
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|7
|19
|6
|1
|0
|19
|6
|13
|2
|Sion
|8
|18
|6
|0
|2
|22
|13
|9
|3
|Young Boys
|8
|16
|4
|4
|0
|28
|16
|12
|4
|Basilea
|8
|13
|4
|1
|3
|16
|14
|2
|5
|S.Gallo
|7
|10
|3
|1
|3
|12
|14
|-2
|6
|Zurigo
|8
|10
|3
|1
|4
|13
|19
|-6
|7
|Lucerna
|8
|9
|2
|3
|3
|12
|17
|-5
|8
|Grasshopper
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|9
|Servette
|7
|7
|2
|1
|4
|5
|8
|-3
|10
|Thun
|7
|7
|2
|1
|4
|11
|18
|-7
|11
|Vaduz
|8
|6
|2
|0
|6
|17
|19
|-2
|12
|FC Lausanne-Sport
|8
|6
|1
|3
|4
|7
|11
|-4