Il Lugano può volare a +6

Nonostante i bianconeri volino, il lungo break di tre settimane (una novità di quest'anno) arriva al momento giusto per tirare un po' il fiato. Gli acciacchi (Von Ballmoos e Steffen sono usciti malconci dalla sfida contro lo Young Boys) e gli infortuni (Marques, Zanotti e Behrens) cominciano infatti a pesare su una squadra che da due mesi scende in campo ogni tre giorni.