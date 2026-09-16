GDT, ecco la rosa che affronterà il campionato

BELLINZONA - I GDT Bellinzona Snakes si affacciano alla nuova stagione di Sky Swiss League con un progetto chiaro: puntare sui giovani e accompagnarli verso il professionismo. Forte di oltre 50 anni di storia e di un settore giovanile che coinvolge più di 300 tra bambini e ragazzi, il club vuole consolidare il proprio ruolo nella formazione dei talenti e, sul ghiaccio, migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. Alla base del progetto restano lavoro di squadra, sacrificio, rispetto e capacità di reagire alle difficoltà.