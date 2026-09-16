GDT, ecco la rosa che affronterà il campionato
Giovani, ambizione e voglia di crescere: gli Snakes sono pronti a dare battaglia nella nuova stagione di Sky Swiss League.
BELLINZONA - I GDT Bellinzona Snakes si affacciano alla nuova stagione di Sky Swiss League con un progetto chiaro: puntare sui giovani e accompagnarli verso il professionismo. Forte di oltre 50 anni di storia e di un settore giovanile che coinvolge più di 300 tra bambini e ragazzi, il club vuole consolidare il proprio ruolo nella formazione dei talenti e, sul ghiaccio, migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. Alla base del progetto restano lavoro di squadra, sacrificio, rispetto e capacità di reagire alle difficoltà.
Un trampolino verso il professionismo
La scorsa stagione ha già prodotto due esempi concreti. Dopo tre anni in Sky Swiss League con gli Snakes, Davide Fadani ha avuto l'opportunità di mettersi alla prova con il Kloten. Nathan Borradori, invece, ha lasciato Bellinzona per firmare il suo primo contratto professionistico con l'Ambrì Piotta, entrando nei piani di coach Tapola per la nuova stagione di National League.
Due percorsi che rappresentano la miglior conferma della missione del club: offrire ai giovani ticinesi e provenienti dal resto della Svizzera un ambiente competitivo e professionale nel quale crescere quotidianamente. Per i GDT, però, non si tratta di un punto d'arrivo, bensì di una base su cui costruire il futuro.
Giovani, lavoro e ambizione
Anche la rosa 2026/27 sarà giovane e ambiziosa, con la volontà di valorizzare talento, spirito di sacrificio e senso di appartenenza. Gli Snakes vogliono giocarsi ogni partita per vincere, senza perdere di vista la propria identità: la crescita dei giocatori resterà infatti uno dei principali parametri per valutare il cammino della squadra.
L'obiettivo è duplice: permettere ai giovani di arrivare a Bellinzona, formarsi e ripartire verso il professionismo, migliorando al contempo il rendimento sportivo. Il club punta infatti ad aumentare il bottino di punti e a chiudere la stagione in una posizione di classifica migliore rispetto alla scorsa annata.
Il sostegno al progetto
Per dare continuità a questo percorso, i GDT Bellinzona Snakes chiamano a raccolta sponsor, partner commerciali, istituzioni, media e pubblico. Spettatori, abbonati e sostenitori rappresentano una componente fondamentale per accompagnare la società e i suoi giovani.
Nessuna promessa di vittorie a ogni partita, ma una certezza: lavoro, intensità, passione e coraggio non mancheranno. Il club rivolge infine un ringraziamento particolare all'HC Ambrì Piotta, all'HC Lugano e agli altri club di National e Swiss League con cui collabora da anni.
PORTIERI
Beglieri Alessio 2004 HC Lugano
Jaafri Nassim 2005 HC Ambrì Piotta
Feuz Andrea 2006 EHC Turgovia
DIFENSORI
Comploj Federico 2004 GDT
Favre Nathan 2004 GDT
Meier Damian 2004 GDT
Moreno Thomas 2002 GDT
Palmisano Matteo 2005 GDT
Lekic David 2005 GDT
Delmas Quentin 2002 GDT
Scilacci Elia 2006 HC Ambrì Piotta
Ambrosetti Mattia 2006 HC Ambrì Piotta
Zimovcak Filip 2007 HC Ambrì Piotta
Togni Enea 2004 HC Lugano
Cjunskis Harijs 2005 HC Lugano
Martin Thibault 2005 HC Ajoie
>r>ATTACCANTI
Conceprio Aris 2004 GDT
Pedrazzini Gioele 2005 GDT
Marchetti Ian 2005 GDT
Negri Alexander 2005 GDT
Zucconi Manuele 2005 GDT
Schenk Lenny 2004 GDT
Dey Robin 2004 GDT
Schwenninger Dean 2002 GDT
Reynaud Téo 2002 GDT
Hedlund William 2002 HC Ambrì Piotta
De Luca Jacopo 2007 HC Ambrì Piotta
Besanidis Anton 2007 HC Lugano
Togni Davide 2007 HC Lugano
Bottini Stefano 2002 HC Ajoie
Bernazzi Eliot 2002 HC Sierre
Bonvin Benjamin 2001 EHC Olten