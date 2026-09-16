Patrick Fischer ricorre al TAS contro la squalifica di quattro anni

In altri casi legati a certificati vaccinali falsi le sanzioni sportive sono state più brevi. E proprio su questi puntano il 51enne allenatore e i suoi avvocati. Evander Kane, per esempio, era stato costretto a saltare 21 partite di NHL, mentre tre giocatori della NFL avevano ricevuto tre giornate ciascuno. In Germania gli allenatori Markus Anfang e Florian Junge erano poi stati squalificati dalla DFB rispettivamente per un anno e per dieci mesi.