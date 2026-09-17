Forum per l'italiano in Svizzera, nuova nomina grigionese

COIRA - Valérie Favre Accola è stata nominata rappresentante del Cantone dei Grigioni nel Comitato direttivo del Forum per l'italiano in Svizzera. La nomina, decisa dal Governo, avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2027, data in cui Favre Accola assumerà anche la carica di Consigliera di Stato e la direzione del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.