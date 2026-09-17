Scommesse sportive e dipendenza: la storia di Marco

Quello che Sara racconta al primo colloquio è un dettaglio che ricorre spesso: lei non ha chiamato per lui, ma per sé. Non sapeva più se stava esagerando, se aveva il diritto di chiedere conto dei soldi, se parlarne con qualcuno fosse un tradimento. Ha composto il numero del consultorio dopo l’ennesima discussione, con la sensazione di non avere nessun problema «abbastanza grave» da giustificare la telefonata. È esattamente la ragione per cui la campagna Game-Changer si rivolge anche ai familiari: la dipendenza dal gioco resta invisibile a lungo, e chi vive accanto a chi ne soffre arriva spesso a dubitare della propria percezione prima ancora che del comportamento dell’altro.