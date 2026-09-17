LUGANO
Fiamme in appartamento, un intossicato
I soccorsi sono intervenuti rapidamente e l'area è stata isolata per consentire le indagini sulle cause dell’incendio.
Fiamme in appartamento, un intossicato
Rescue Media
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Fiamme in appartamento, un intossicato
I soccorsi sono intervenuti rapidamente e l'area è stata isolata per consentire le indagini sulle cause dell’incendio.
Fiamme in appartamento, un intossicato
I soccorsi sono intervenuti rapidamente e l'area è stata isolata per consentire le indagini sulle cause dell’incendio.
LUGANO - Un incendio è divampato, per cause ancora da stabilire, in un appartamento di un palazzo in Corso Elvezia a Lugano.
Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano, che hanno domato le fiamme e liberato i locali dal fumo.
A titolo precauzionale, una persona che si trovava nell'appartamento e che ha inalato del fumo è stata presa in carico dai soccorritori della Croce Verde di Lugano.
La polizia ha isolato la zona per agevolare le operazioni di soccorso e ha effettuato i rilievi necessari a determinare l'esatta dinamica dell'accaduto.
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