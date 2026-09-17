Giovane minacciata di morte, ritorna a far discutere il tema della sicurezza

9. Alla luce delle precedenti segnalazioni relative ai Giardini Rusca e a Piazza Castello e di quelle più recenti concernenti altre zone della città, quale valutazione complessiva dà oggi il Municipio della situazione della sicurezza e della sicurezza percepita a Locarno? Ritiene adeguati gli strumenti, gli effettivi e l’attuale strategia di prevenzione e presenza sul territorio? In particolare, quale politica viene adottata nei confronti delle situazioni di disagio che si manifestano ripetutamente nello spazio pubblico e come viene assicurato il coordinamento tra Polizia comunale, servizi sociali, Polizia cantonale e altre autorità competenti? Ritiene necessario rafforzare tale approccio o adottare ulteriori misure?