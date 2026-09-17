BIASCA
Violenta caduta in Via Iragna, ferito in modo serio un ciclista
Il sinistro si è verificato questo giovedì, poco prima di mezzogiorno. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale.
Violenta caduta in Via Iragna, ferito in modo serio un ciclista
FVR / M. Franjo
Violenta caduta in Via Iragna, ferito in modo serio un ciclista
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Violenta caduta in Via Iragna, ferito in modo serio un ciclista
Il sinistro si è verificato questo giovedì, poco prima di mezzogiorno. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale.
Violenta caduta in Via Iragna, ferito in modo serio un ciclista
Il sinistro si è verificato questo giovedì, poco prima di mezzogiorno. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale.
BIASCA - Un ciclista è rimasto ferito questo giovedì mattina a Biasca, in Via Iragna, poco prima di mezzogiorno.
Per cause che dovranno essere chiarite, e che sono al vaglio degli inquirenti, l’uomo è caduto dalla bicicletta riportando verosimilmente una ferita alla testa di una certa gravità.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Tre Valli Soccorso di Biasca, con un’ambulanza e due auto mediche, che hanno prestato le prime cure al ferito.
L’uomo è stato successivamente trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute non sono note.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche pattuglie della polizia e gli assistenti di Polizia Tre Valli.
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