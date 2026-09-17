Fermato in dogana con due pappagalli di specie protetta

Sequestrati i due animali

Il conducente ha affermato di aver acquistato i volatili presso un allevatore privato il quale non gli aveva consegnato alcun certificato CITES. Gli agenti dell’UDSC, su disposizione del competente Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), hanno proceduto al sequestro dei due animali presso il domicilio dell’uomo, con il divieto di disporne.

La Convenzione CITES

Molte specie di animali e piante selvatiche rischiano di diminuire o sono minacciate di estinzione. La dogana sorveglia l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e piante protetti, nonché di loro parti o prodotti, secondo le disposizioni della conservazione delle specie (CITES Fauna e CITES Flora) sia per gli invii commerciali sia per il traffico turistico. Se l'importazione o l'esportazione di animali e piante protetti avviene illegalmente, la merce può essere sequestrata come pegno doganale.