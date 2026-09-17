Fermato in dogana con due pappagalli di specie protetta
L'uomo, che voleva entrare dal valico di Gandria, non era in possesso delle dovute autorizzazioni.
L'uomo, che voleva entrare dal valico di Gandria, non era in possesso delle dovute autorizzazioni.
LUGANO - Un uomo svizzero a bordo di un veicolo con targhe confederate è stato fermato la settimana scorsa, giovedì 10 settembre, al valico di Gandria. Durante il controllo doganale, all’interno dell’auto è stata trovata una voliera contenente due pappagalli cenerini. Si tratta di una specie protetta dalla Convenzione CITES ed in particolare riportata nell’allegato I, il livello più alto di protezione.
L'uomo, riferisce riferisce l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), non era in possesso dell’apposita autorizzazione necessaria all’importazione.
Sequestrati i due animali
Il conducente ha affermato di aver acquistato i volatili presso un allevatore privato il quale non gli aveva consegnato alcun certificato CITES. Gli agenti dell’UDSC, su disposizione del competente Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), hanno proceduto al sequestro dei due animali presso il domicilio dell’uomo, con il divieto di disporne.
La Convenzione CITES
Molte specie di animali e piante selvatiche rischiano di diminuire o sono minacciate di estinzione. La dogana sorveglia l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e piante protetti, nonché di loro parti o prodotti, secondo le disposizioni della conservazione delle specie (CITES Fauna e CITES Flora) sia per gli invii commerciali sia per il traffico turistico. Se l'importazione o l'esportazione di animali e piante protetti avviene illegalmente, la merce può essere sequestrata come pegno doganale.