Sei nuovo di Locarno? "Ti diamo il benvenuto"

LOCARNO - Sabato 19 settembre la città di Locarno apre le porte ai nuovi domiciliati con l’evento “Ti diamo il benvenuto!”, una giornata pensata per favorire l’incontro, la condivisione e la conoscenza della città e delle sue realtà. Dalle 10 alle 18, il Museo Casorella sarà il fulcro di un ricco programma gratuito e aperto a tutti, che prevede musica, intrattenimento, attività per famiglie e punti informativi dedicati ai servizi e alle opportunità offerte dal territorio.