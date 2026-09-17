Sei nuovo di Locarno? "Ti diamo il benvenuto"
La città accoglie i nuovi domiciliati con una giornata di festa e scoperta
LOCARNO - Sabato 19 settembre la città di Locarno apre le porte ai nuovi domiciliati con l’evento “Ti diamo il benvenuto!”, una giornata pensata per favorire l’incontro, la condivisione e la conoscenza della città e delle sue realtà. Dalle 10 alle 18, il Museo Casorella sarà il fulcro di un ricco programma gratuito e aperto a tutti, che prevede musica, intrattenimento, attività per famiglie e punti informativi dedicati ai servizi e alle opportunità offerte dal territorio.
Il momento centrale della giornata sarà il benvenuto ufficiale delle Autorità cittadine, previsto dalle 12.15 alle 13.30 nella Corte del Museo Casorella, accompagnato da un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.
Per l’occasione, dalle 10 alle 16.30, i tre musei cittadini - Museo Castello Visconteo, Museo Casorella e Museo Casa Rusca - saranno accessibili gratuitamente. I Musei civici arricchiscono inoltre il programma con due appuntamenti speciali di mediazione culturale, realizzati in collaborazione con TaM – Tandem al Museo. Alle 10.30, presso il Castello Visconteo e il Museo Casorella, l’iniziativa “Nuovi sguardi su Locarno: raccontare la città” offrirà un’esperienza coinvolgente per scoprire la storia di Locarno attraverso attività e prospettive inedite. Nel pomeriggio, alle 14.30 al Museo Casa Rusca, “Visioni condivise. Oltre lo sguardo: nuovi arrivi, nuovi incontri, nuove storie” inviterà i partecipanti a condividere prospettive e vivere l’arte nell’ambito della mostra “L’occhio dinamico. Traiettorie della percezione”. Per entrambe le attività è richiesta l’iscrizione via email a evento.musei@locarno.ch.
La giornata proseguirà dalle 15 con attività per famiglie nel Giardino Max Bill e al Museo Casorella, mentre alle 17, nel Salone d’Onore di Casorella, si terrà una tavola rotonda sul tema “Volontariato e integrazione”.