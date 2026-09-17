Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
È successo martedì in stazione a Emmenbrücke. L'uomo è stato fatto scendere dal treno dal servizio di sicurezza.
È successo martedì in stazione a Emmenbrücke. L'uomo è stato fatto scendere dal treno dal servizio di sicurezza.
EMMENBRÜCKE - È uno spettacolo decisamente insolito quello a cui hanno assistito martedì pomeriggio i pendolari di passaggio a Emmenbrücke (canton Lucerna). Già perché un uomo alla guida di una mini auto ha atteso sui binari per poi salire sul treno con la vettura.
«È entrato con l'auto», dice una testimone a 20Minuten, sottolineando la potenziale pericolosità della situazione. «Il corridoio del treno sarebbe così bloccato come via di fuga».
Mentre si trovava sulla piattaforma il conducente avrebbe inoltre più volte fatto manovra, avanti e indietro, per parcheggiare meglio, nonostante lo spazio fosse molto ristretto. «Avrebbe potuto cadere sui binari con la mini auto».
Stando a una seconda testimone il signore è infine stato fatto scendere dal treno a Lucerna dal servizio di sicurezza.
In effetti, come conferma Sarah Trummer, portavoce di Alliance Swiss Pass, il trasporto di una simile mini-auto sul treno non è permesso. «Le auto non sono ammesse, tranne che su treni speciali per il trasporto di veicoli».
«Chi trasporta un veicolo non ammesso sui mezzi pubblici paga, alla prima infrazione, almeno una sovrattassa di 70 franchi più il prezzo del viaggio effettuato», aggiunge. «Inoltre, il veicolo non ammesso deve essere scaricato al più tardi alla fermata successiva».
Ma ecco quali sono i veicoli non ammessi sui treni:
- Veicoli con motore a combustione, come ciclomotori e motociclette
- Tricicli
- Velocipedi reclinati a più posti
- Monopattini elettrici
- Scooter elettrici
- Veicoli elettrici che non rispettano i requisiti
- Biciclette speciali oltre i 2 metri di lunghezza, come tandem, biciclette reclinate lunghe e cargo bike
- Tricicli monoposto
- Biciclette in custodie di fissaggio o simili
- Carico autonomo di biciclette per gruppi
Sono invece ammessi:
- Biciclette e biciclette elettriche
- Monopattini e monopattini elettrici con ruote di almeno 12 pollici
- Veicoli simili a una sola corsia e lunghi meno di 2 metri, come biciclette reclinate
- Passeggini
- Biciclette pieghevoli chiuse
- Monocicli
- Biciclette con ruota anteriore completamente smontata, in apposita sacca
- Piccoli rimorchi e rimorchi sganciati
- Biciclette e monopattini per bambini fino a 5,99 anni
- Carrelli della spesa, anche con attacco per bici
- Sedie a rotelle manuali ed elettriche, nonché veicoli elettrici per disabili, purché siano garantiti sicurezza e spazio. Dimensioni massime: 70 cm di larghezza, 125 cm di lunghezza, 137 cm di altezza, 300 kg di peso. I veicoli elettrici per disabili devono avere quattro ruote e un freno efficace.
I precedenti, ad ogni modo, non mancano. Solo due mesi fa, a luglio, una donna è salita con la sua microcar su un treno della S-Bahn a Bümpliz (canton Berna). Nell’aprile 2025, a Zurigo, un lettore ha fotografato una scena simile: un motociclista è salito con la sua Kawasaki Ninja sulla S5.