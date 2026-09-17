Nel letto del fiume con la Mercedes: «Mi sono caduti gli occhiali»

Il 72enne stava percorrendo la Lenzstrasse in direzione di Reinach quando ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada. La Mercedes ha terminato la sua corsa nel letto del torrente adiacente.

La giustificazione... non basta

Secondo quanto dichiarato dallo stesso automobilista, a provocare la distrazione sarebbe stata la caduta dei suoi occhiali. La polizia cantonale gli ha però confiscato la patente di guida e l'ha trasmessa all'ufficio della circolazione stradale. Il 72enne è stato inoltre denunciato alla procura di Zofingen-Kulm.