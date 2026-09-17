Nel letto del fiume con la Mercedes: «Mi sono caduti gli occhiali»
L'automobilista 72enne esce illeso, ma perde la patente dopo aver terminato la corsa nel torrente a Reinach.
L'automobilista 72enne esce illeso, ma perde la patente dopo aver terminato la corsa nel torrente a Reinach.
Si è giustificato dicendo ci aver perso gli occhiali l'automobilista di 72 anni che, poco prima, aveva perso il controllo della sua Mercedes ed è finito nel letto di un torrente a Reinach. L'incidente, che ha coinvolto un solo veicolo, è avvenuto mercoledì 16 settembre, poco prima delle 15. Il conducente è rimasto illeso, mentre l'auto è andata completamente distrutta.
Il 72enne stava percorrendo la Lenzstrasse in direzione di Reinach quando ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada. La Mercedes ha terminato la sua corsa nel letto del torrente adiacente.
La giustificazione... non basta
Secondo quanto dichiarato dallo stesso automobilista, a provocare la distrazione sarebbe stata la caduta dei suoi occhiali. La polizia cantonale gli ha però confiscato la patente di guida e l'ha trasmessa all'ufficio della circolazione stradale. Il 72enne è stato inoltre denunciato alla procura di Zofingen-Kulm.