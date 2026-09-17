20 milioni sul tavolo, per favorire accordi extragiudiziali

Nel marzo scorso, il Parlamento aveva approvato, con una legge urgente, un contributo di solidarietà di 50 mila franchi per ogni vittima dell'incendio che ha causato 41 morti, soprattutto giovani e giovanissimi, e oltre cento feriti. Le camere avevano tuttavia rinviato la decisione sui fondi destinati per finanziare e organizzare una tavola rotonda con le persone coinvolte.