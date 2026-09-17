Orologi svizzeri, l'export si conferma in netta crescita

Agosto presenta quindi una crescita di nuovo sostanziale dopo il +9,6% di luglio e il +11,2% di giugno, che erano seguiti al mini rimbalzo di maggio (+0,4%) e a un aprile molto difficile (-16,6%). Sull'arco dei primi otto mesi il bilancio è positivo: l'export orologiero elvetico è infatti salito (sempre su base annua) dell'1,7% in valore (a 17 miliardi di franchi).

A livello di singoli mercati e tornando a focalizzare l'attenzione sul mese dedicato all'imperatore romano Augusto, spicca la contrazione degli Stati Uniti (-19,4% a 198 milioni di franchi), che rimangono comunque il principale sbocco del made in Switzerland; seguono Regno Unito (+46,1% a 165 milioni), Francia (+113,5% a 157 milioni), Giappone (+22,1% a 136 milioni), Cina continentale (+15,8% a 134 milioni) e Hong Kong (+1,4% a 118 milioni). Insieme questi sei mercati rappresentano il 51% delle vendite oltre frontiera.