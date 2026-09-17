Incidente in cantiere, è morto anche il secondo operaio
È deceduto in ospedale nella serata di mercoledì a causa delle ferite riportate. I due uomini, nel frattempo identificati, avevano 57 e 54 anni.
ZURIGO - Il muratore che mercoledì era precipitato insieme a un collega su un cantiere con un ascensore da cantiere è deceduto in ospedale. Il suo collega era morto lo stesso giorno sul luogo dell’incidente.
Nei pressi della stazione centrale di Zurigo, mercoledì si è verificato un grave incidente. Due operai edili sono precipitati per diversi metri con un ascensore da cantiere. Uno dei due uomini è morto sul posto, nonostante l'intervento dei soccorritori
Il secondo operaio è stato trasportato in ospedale con gravi ferite e in condizioni critiche. Lì è deceduto nella serata di mercoledì a causa delle ferite riportate, come ha comunicato giovedì la Polizia municipale di Zurigo.
Le due vittime, di 57 e 54 anni, sono state nel frattempo identificate.