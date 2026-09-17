Sempre più persone risparmiano in previsione della vecchiaia

«Questi fattori hanno portato a un netto miglioramento delle condizioni economiche dei sistemi previdenziali», ha affermato oggi in una videoconferenza Jürg Portmann, co-responsabile dell'istituto Risk & Insurance della ZHAW. Rispetto all'anno precedente, il valore del barometro è salito di 28 punti, raggiungendo 725 punti su un massimo di 1000. A titolo di confronto: nella prima rilevazione del 2018 i punti erano 587. «Quello attuale è il livello più alto dall'inizio delle ricerche», ha sottolineato Tashi Gumbatshang, dirigente presso Raiffeisen.