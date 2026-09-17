Le Swiss Satellite Radio passano di mano

Fuori dal mandato

La decisione rientra nel progetto di trasformazione Enavant, avviato dalla SSR per rafforzare digitalizzazione, agilità ed efficienza, e si inserisce in un contesto finanziario mutato a seguito della riduzione del canone decisa dal Consiglio federale. In questo scenario, la SSR sta rivedendo la propria strategia aziendale e ha scelto di cedere le Swiss Satellite Radio, la cui gestione, in quanto emittenti puramente musicali, non rientra più nel mandato previsto dalla Concessione.

La SSR ha assicurato che le emittenti manterranno il loro carattere attuale: orientamento musicale invariato, assenza di conduzione e una quota pubblicitaria contenuta. La quota di musica svizzera resterà almeno al 50%. La diffusione continuerà tramite DAB+, streaming, piattaforme terze e operatori di reti via cavo.