Le Swiss Satellite Radio passano di mano
CH Media acquisirà Radio Swiss Pop, Digris AG gestirà Radio Swiss Classic e Radio Swiss Jazz
CH Media acquisirà Radio Swiss Pop, Digris AG gestirà Radio Swiss Classic e Radio Swiss Jazz
ZURIGO - La SSR ha annunciato la vendita delle Swiss Satellite Radio a due nuovi acquirenti. Radio Swiss Pop sarà rilevata da CH Media a partire da gennaio 2027, mentre digris AG assumerà la gestione di Radio Swiss Classic e Radio Swiss Jazz da luglio del prossimo anno.
Il Consiglio d’amministrazione della SSR ha approvato la vendita il 16 settembre 2026. Il prezzo dell’operazione resta riservato, si legge nel comunicato stampa odierno.
Fuori dal mandato
La decisione rientra nel progetto di trasformazione Enavant, avviato dalla SSR per rafforzare digitalizzazione, agilità ed efficienza, e si inserisce in un contesto finanziario mutato a seguito della riduzione del canone decisa dal Consiglio federale. In questo scenario, la SSR sta rivedendo la propria strategia aziendale e ha scelto di cedere le Swiss Satellite Radio, la cui gestione, in quanto emittenti puramente musicali, non rientra più nel mandato previsto dalla Concessione.
La SSR ha assicurato che le emittenti manterranno il loro carattere attuale: orientamento musicale invariato, assenza di conduzione e una quota pubblicitaria contenuta. La quota di musica svizzera resterà almeno al 50%. La diffusione continuerà tramite DAB+, streaming, piattaforme terze e operatori di reti via cavo.
Vincoli per due anni
I vincoli di vendita resteranno validi per due anni, dopo i quali i nuovi proprietari potranno decidere autonomamente la configurazione del palinsesto e le modalità di diffusione e commercializzazione delle emittenti.
La SSR sottolinea che la vendita delle emittenti musicali non modifica il proprio impegno a favore della musica svizzera. In base alla "Carta della musica svizzera", la SSR continuerà a sostenere artisti e artiste svizzeri nella propria programmazione e a garantire adeguato spazio alla musica nazionale.I n
I nuovi proprietari
CH Media è una delle principali aziende mediatiche private della Svizzera, attiva nei settori radio, TV, stampa e digitale. Il gruppo, leader nel settore radiofonico privato, vanta una lunga esperienza e strutture consolidate per la gestione e diffusione di programmi musicali. Digris AG gestisce reti DAB+ in Svizzera, Francia e Gran Bretagna e diffonde oltre il 50% delle emittenti radiofoniche DAB svizzere.