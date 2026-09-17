Svizzera
Trovato un cadavere nel lago di St. Moritz
Il corpo, scoperto domenica mattina, è stato identificato. La Polizia cantonale grigionese non ha fornito altri dettagli.
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Fonte Sda
Trovato un cadavere nel lago di St. Moritz
Il corpo, scoperto domenica mattina, è stato identificato. La Polizia cantonale grigionese non ha fornito altri dettagli.
ST. MORITZ - Un cadavere è stato trovato domenica nel lago di St. Moritz, nei Grigioni. La Polizia cantonale grigionese ha confermato la notizia riportata da blick.ch.
Secondo quanto comunicato dall'ufficio stampa della polizia, il corpo è stato scoperto verso le 8 del mattino.
Il cadavere è stato nel frattempo identificato. La polizia non ha fornito ulteriori informazioni sul caso.
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