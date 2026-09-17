Frana di Bondo, la sentenza è definitiva

Responsabilità in montagna

Nel procedimento più volte la difesa ha sottolineato che chi va in montagna lo fa in modo volontario e la responsabilità individuale gioca un ruolo importante.

Sia il Club Alpino Svizzero (CAS) sia l'associazione Sentieri Grigioni hanno seguito la questione con attenzione. Quest'ultima si occupa della gestione e il tracciamento degli 11'000 chilometri di sentieri sul suolo grigionese. «Questa sentenza mostra ancora una volta che fare escursioni non è privo di rischi. Andare in montagna comporta un rischio residuo», ha dichiarato Stephan Kaufmann, direttore Sentieri Grigioni, ai microfoni della RSI. Gli ha fatto eco Severin Karrer, responsabile della formazione alpina al CAS: «Questa sentenza dimostra una volta di più, indipendentemente dalla disciplina, che se si è in montagna è richiesta molta responsabilità personale».