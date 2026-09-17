Il 30 settembre si parlerà di clima e canicola al Nazionale

Nel dibattito verranno discusse quattro interpellanze depositate da Verdi, Verdi liberali, PS e Centro. Gli atti parlamentari domandano al Consiglio federale come intenda affrontare gli effetti della canicola e della siccità e rafforzare la resilienza della popolazione, degli ecosistemi e dei settori agricolo e forestale.

Si chiedono inoltre misure più incisive per la gestione dell'acqua, l'adattamento climatico e il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici, nonché un monitoraggio più efficace e una comunicazione fondata su basi scientifiche.