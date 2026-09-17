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Il 30 settembre si parlerà di clima e canicola al Nazionale
Nel dibattito verranno discusse quattro interpellanze
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Fonte Ats
Il 30 settembre si parlerà di clima e canicola al Nazionale
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Nel dibattito verranno discusse quattro interpellanze
Il 30 settembre si parlerà di clima e canicola al Nazionale
Nel dibattito verranno discusse quattro interpellanze
BERNA - Mercoledì 30 settembre si terrà un dibattito d'attualità sul clima e la canicola che ha attanagliato l'estate. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio della Camera del popolo.
Nel dibattito verranno discusse quattro interpellanze depositate da Verdi, Verdi liberali, PS e Centro. Gli atti parlamentari domandano al Consiglio federale come intenda affrontare gli effetti della canicola e della siccità e rafforzare la resilienza della popolazione, degli ecosistemi e dei settori agricolo e forestale.
Si chiedono inoltre misure più incisive per la gestione dell'acqua, l'adattamento climatico e il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici, nonché un monitoraggio più efficace e una comunicazione fondata su basi scientifiche.
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