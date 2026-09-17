Oggi si parla di Tribunale federale, Crans-Montana, asilo, Mercosur, IVA e "Lex UBS"

La Camera del popolo tornerà poi a occuparsi della tragedia di Crans-Montana di Capodanno: nel marzo scorso, il Parlamento aveva approvato, con una legge urgente, un contributo di solidarietà di 50 mila franchi per ogni vittima dell'incendio che ha causato 41 morti, soprattutto giovani e giovanissimi, e oltre cento feriti. Le camere avevano tuttavia rinviato la decisione sui 20 milioni destinati a finanziare e organizzare una tavola rotonda con le persone coinvolte per agevolare la conclusione di accordi amichevoli fra le parti coinvolte.

Questo finanziamento era in seguito stato approvato - in giugno - dal Consiglio degli Stati. Ora tocca al Nazionale, la cui commissione competente ha espresso preavviso favorevole. Il progetto prevede che la Confederazione possa contribuire in via sussidiaria con un importo massimo di 20 milioni di franchi agli eventuali accordi raggiunti nell'ambito della tavola rotonda.